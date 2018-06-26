Киев, 26 июня, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Две трети украинцев заявили об ухудшении экономического состояния своих семей за последние полгода, сказано в исследовании социологической группы «Рейтинг», опубликованного 26 июня на официальном сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пир.

76% респондентов убеждены, что ситуация на Украине развивается в неправильном направлении, 78% назвали главной проблемой страны войну в Донбассе. При этом за прекращение войны выступили только 63% опрошенных.

Две трети винят в сложившейся на Украине ситуации экс-президента Виктора Януковича, а действующего президента Петра Порошенко — 53%. Почти столько же обвиняют Россию — 52%.

Две трети украинцев убеждены, что грядущие президентские выборы будут нечестными, при этом 23% считает, что не стоит наказывать кандидатов за раздачу материальной помощи во время избирательной кампании.

Что касается рейтинга кандидатов в президенты Украины, в опросе лидирует Юлия Тимошенко с 16% поддержки среди тех, кто определился с выбором. Петр Порошенко имеет самый большой антирейтинг — 52%, а по уровню поддержки он уступает экс-регионалу Юрию Бойко, певцу Святославу Вакарчуку и даже комику Владимиру Зеленскому.

Напомним, деятельность нынешнего президента Украины Петра Порошенко не одобряет 81% общества. Как отметил политолог Руслан Бортник, Порошенко игнорируют также на международном уровне.

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