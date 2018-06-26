Тегеран, 26 июня, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в эфире национального телевидения назвал падение курса национальной валюты результатом «иностранной пропаганды в средствах массовой информации», 26 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Духовные лидеры Ирана придерживаются того же мнения — аятолла Садек Лариджани заявил журналистам, что «враг пытается разрушить экономику (Исламской Республики — ИА REGNUM ) с помощью психологической операции».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня иранский риал упал до рекордного минимума по отношению к мировым валютам. Падение курса национальной валюты вызвало стихийные протесты на Великом базаре Тегерана и на рынках других городов Ирана.

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