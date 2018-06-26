Тегеран, 26 июня, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна готова к противодействию новым санкциям США — у Исламской Республики достаточно внутренних запасов и международных валютных резервов, 26 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Даже в худшем случае я обещаю, что основные потребности иранцев будут удовлетворены. У нас достаточно сахара, пшеницы и растительного масла. У нас достаточно иностранной валюты», — заявил президент Ирана в эфире государственного телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня представители Госдепа заявили журналистам, что США намерены свести нефтяной экспорт Ирана к нулю. Госсекретарь США Майк Помпео ранее обещал, что новые антииранские санкции станут «самыми жесткими в истории».

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