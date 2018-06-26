Вашингтон, 26 июня, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Государственный департамент США намерен «убедить» все страны мира, в том числе Китай и Индию, полностью отказаться от импорта иранской нефти, 26 июня передает агентство Reuters.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

«Да, мы попросим их свести (импорт) к нулю… Мы намерены изолировать потоки финансирования Ирана», — заявил журналистам представитель Госдепа США на условиях анонимности.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт нефти из Ирана с апреля по июнь 2018 года уже сократился с 2,58 до 1,93 млн баррелей в сутки. Госсекретарь США Майк Помпео уже заявлял, что новые антииранские санкции будут «самыми жесткими в истории».

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