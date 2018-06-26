Лондон, 26 июня, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли на фоне новостей о сокращении экспорта нефти и экономических проблемах в Иране, 26 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран укрепляет позиции на Каспии

К середине дня на торгах в Лондоне баррель нефти марки Brent вырос на $1,64 до $76,37 за баррель. Нефть WTI выросла в цене на $2,39 до $70,47 за баррель.

Главным источником роста нефтяных цен стал отчет о снижении экспорта сырой нефти из Ирана. В июне экспорт из Ирана упал до 1,93 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,38 млн баррелей в сутки в мае и 2,58 млн баррелей в сутки в апреле текущего года.

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