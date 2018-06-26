Вашингтон, 26 июня, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В случае покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 Вашингтон будет действовать в отношении Анкары согласно закону «О противодействии врагам Америки с помощью санкций», заявил 26 июня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет. Турция

«Мы ясно заявили Турции, что закупка С-400 повлечет за собой последствия в виде санкций в соответствии с законом «О противодействии врагам Америки с помощью санкций», — сказал Митчелл на слушаниях в Сенате.

Кроме того, помощник главы госдепа пояснил, что после совершения сделки по российским С-400 отношения Анкары и Вашингтона очень сильно изменятся, и восстановить их прежний формат будет очень сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента подписания российско-турецкого кредитного соглашения по С-400 власти США угрожают Анкаре различными ограничениями, в том числе исключением из программы поставок истребителей пятого поколения F-35.

Власти Турции уже пообещали принять ответные меры против США в случае реализации американских угроз.