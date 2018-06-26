Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич уходит в отставку. Он подвергался резкой критике, в том числе со стороны Центральной избирательной комиссии, и после парламентских выборов 2016 года, и после президентских выборов 2018 года.

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«Предполагается, что Панкевич прекратит свою деятельность на посту главного по выборам в Петербурге со 2 июля. До этого момента он находится в отпуске», — сообщает 26 июня «Фонтанка» со ссылкой на источники в Смольном и ЦИК.

Виктор Панкевич возглавил Горизбирком в 2016 году, незадолго до выборов Госдумы и Заксобрания Петербурга. До этого он был главой Красногвардейского района, ранее работал в администрации предыдущего губернатора Валентины Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые тучи над головой Виктора Панкевича сгустились осенью 2016 года, когда по итогам думской компании были выдвинуты серьезные претензии к работе подчиненных горизбиркому территориальных избирательных комиссий, а несколько их руководителей вынужденно ушли в отставку.

Особенно громким вышел скандал с проигрышем экс-депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой единороссу Михаилу Романову в округе № 217. Дмитриева утверждала, подкрепляя свои слова доказательствами, что у нее фактически украли победу. На разбор скандала приезжала глава ЦИК Элла Памфилова. Она назвала выборы в Петербурге «циничными». Однако итог выборов не был изменен в судебном порядке.

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После президентских выборов 2018 года к Виктору Панкевичу также возникли претензии, в основном они были связаны с нарушениями при составлении списков избирателей, в результате которых на участках возникала неразбериха, а некоторые граждане, как утверждали СМИ, смогли проголосовать несколько раз, в то время как другие не нашли себя в списках. Как выяснялось, они были без их ведома «прикреплены» к другим регионам.

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После этого ЦИК начал комплексную проверку Санкт-Петербургской избирательной комиссии, итогом которой и стала отставка Виктора Панкевича. Сегодня Элла Памфилова подтвердила связь проверки с решением Панкевича о сложении полномочий.

Напомним, Виктор Панкевич сменил на посту главы Горизбиркома Алексея Пучнина в мае 2016 года. Пучнин лишился должности после резкой критики со стороны Заксобрания — якобы прежний глава горизбиркома закрыл глаза на многочисленные махинации при досрочном голосовании на последних муниципальных выборах в 2014 году, где абсолютным победителем стала «Единая Россия».