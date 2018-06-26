Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Группа С на ЧМ-2018 сложилась не то чтобы скучно, но, пожалуй, слишком академично. Огненных искр добавляли только перуанцы, каждый матч которых — во многом благодаря задорным и ярким болельщикам — выходил бодрым и динамичным. Но именно перуанцы — несправедливость — первыми в группе С лишились шансов на выход в плей-офф. При классной игре в матчах с датчанами и французами они слишком нервничали в завершающей стадии атак. И дважды проиграли.

Fifa.com Матч Дания — Франция

Сегодня над перуанцами ничего не довлело, и они показали классную игру с австралийцами. Те традиционно выглядели организованно (спасибо тренеру Барту ван Мервейку), но тяжеловесно. Перуанцы же, наоборот, летали по полю стадиона «Фишт» в Сочи. В первом тайме отличился Андре Каррильо, во втором — современный идол перуанских болельщиков Паоло Геррейро, фильм о котором в своё время собрал максимальные кассовые сборы в Перу. К слову, на трибунах стадиона «Фишт» присутствовала главная перуанская легенда — Теофило Кубильяс, отыгравший три чемпионата мира и положивший там 10 голов.

Австралия, забивавшая на ЧМ-2018 только с пенальти, показала себя крепкой, но без выдумки командой. Прощаться же с перуанцами искренне жаль. В Сочи перуанцы показали, чего они действительно стоят. Классная сборная, из которой особо выделяется Андре Каррильо.

И отдельной красно-белой строкой, с большущей благодарностью: как же великолепны перуанские болельщики! Они очаровали всех на этом чемпионате мира, а уж их поведение на стадионе «Фишт» в Сочи просто образцовое! И как же приятно, когда перуанцы, прощаясь с нашей страной и благодаря её, скандировали: «Россия! Россия!»

А вот в другом заключительном матче группы С было всё не так ярко. Французы и датчане, понимая расклады, решили не рисковать и «скатали» скучнейшую ничью. Датчане осознавали, что больше ничьи им ничего не светит, а сборная Франция берегла силы. Единственные, кто старался играть в футбол у французов, а не в поддавки — это Набиль Фекир и Килиан Мбаппе. Первые 0 — 0 на этом чемпионате мира. Болельщики освистали обе команды, а уходили французы и датчане под жуткий неодобрительный гул.

Итак, Франция — Дания 0:0; Перу — Австралия 2:0. А финальные расклады в группе С таковы: Франция — 7 очков, Дания — 5 очков, Перу — 3 очка, Австралия — 1 очко. Теперь французы и датчане ждут окончания игр в группе D, с её победителями они и сыграют.