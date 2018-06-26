Нью-Йорк, США, 26 июня, 2018, 18:38 — ИА Регнум. В то время, как фондовый рынок Китая продолжает снижаться — с января падение основных китайских индексов составило 20%, на американском фондовом рынке все спокойно, индексы даже показывают небольшой рост, 26 июня передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

С начала открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 19,99 пунктов (0,08%), до 24 272,79 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 3,88 пункта (0,14%), до 2720,95 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 28,48 пунктов (0,38%), до 7560,48 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня главной новостью для инвесторов в мире стала возможность новой торговой войны между США и Китаем из-за планируемых ограничений Белого дома. Впрочем, министр финансов США Стивен Мнучин «успокоил» трейдеров — ограничения инвестиций и экспорта технологий будут вводить не только против китайских компаний, а против всех.

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