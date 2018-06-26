Берлин, 26 июня, 2018, 20:03 — ИА Регнум. В Берлине приступила к работе комиссия ФРГ по выходу из угольной энергетики, 26 июня сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Совет должен к концу года объявить точную дату полного отказа Германии от угольной энергетики, а также описать перспективы создания новых рабочих мест в угольных регионах.

К началу заседания комиссии активисты Гринпис раскрасили улицы вокруг Берлинской триумфальной колонны так, чтобы с воздуха это выглядело как солнце. По собственным данным, активисты использовали 3,5 тыс. литров экологически чистой, моющейся жёлтой краски. Акция проходила под лозунгом «СОЛНЦЕ вместо угля». Гринпис требует от правительств всех стран последовательной защиты климата. В связи с акцией полиция начала расследование.

В начале 2011 года после аварии на японской АЭС «Фукусима» Германия решила радикально изменить энергетическую концепцию: полностью отказаться от использования атомной энергии, существенно сократить потребление угля и перейти на экологически чистые, возобновляемые источники энергии. Согласно этим планам, до 2020 года 35 процентов электроэнергии в ФРГ должно производиться из возобновляемых источников, а до 2050 года их долю планируется поднять до 80 процентов.

ЕС требует к 2030 году на 39% сократить эмиссию СО2 со стороны жилищ, транспорта и сельского хозяйства. Это означает увеличение объемов потребления биотоплива (отходов лесоперерабатывающей промышленности) и возобновляемой энергии, к примеру, ветряной.

Франция закроет все свои угольные электростанции к 2023 г., объявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступая на ежегодной конференции ООН по изменению климата 16 ноября 2016. До 2030 года о планах запрета на сжигание угля объявила Канада и Финляндия. Кроме Финляндии, Канады и Франции предварительные планы постепенного отказа от сжигания угля представили Австрия, Дания, Нидерланды, Германия и другие страны. Все они собираются отказаться от угля в течение 10−15 лет. Отказаться от углеводородов планируют Гавайи и даже Индия.

Однако зависимость крупных стран от импорта энергоносителей растет. Самый резкий рост зависимости от импорта ископаемого топлива наблюдается в Великобритании. В 1990-м году, когда добыча нефти и газа в Северном море еще была на подъеме, а родные недра продолжали обеспечивать британцев углем, доля привозных энергоносителей составляла всего 2%. В 2015 году, когда многие нефтегазовые месторождения истощились, а все шахты окончательно закрылись, степень зависимости от импорта выросла до 43%.

Сопоставимая динамика — в Нидерландах, которые одно время тоже в значительной мере сами обеспечивали себя нефтью и газом из Северного моря: в 1990 году им приходилось импортировать 22%, а в 2015 году — уже 56% ископаемых энергоносителей.

Впрочем, все эти страны энергетически еще достаточно автономны по сравнению с Германией — крупнейшим европейским потребителем энергии (она сжигает 19% всего условного топлива в ЕС). Зависимость ФРГ от импорта ископаемых энергоносителей возросла за четверть века с 53% до 79%.