Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Ещё жарче становится на стадионе «Фишт» в Сочи, где, как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные Перу и Австралии. После первого тайма перуанцы выигрывали 1:0. Гол на счету форварда «Бенфики» Андре Каррильо. А в начале второго тайма перуанцы забили второй мяч. Прорыв по флангу — серия рикошетов, и мяч выгрызает капитан перуанцев Паоло Геррейро. Гол! Перуанские болельщики радуются так, словно их сборная стала чемпионом мира.

Fifa.com Матч Австралия — Перу

Надо отметить, что путь Паоло Геррейро на ЧМ-2018 был бел и тернист. Дело в том, что Геррейро обвинили в употреблении кокаина. Но капитаны сборных подписали петицию с просьбой допустить перуанца на чемпионат мира. Забавно, но одним из подписантов был австралийских капитан Майл Единак, рикошет от которого и помог забить Геррейро сегодня. На данный момент из группы С выходят Франция и Дания.