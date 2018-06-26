Берн, 26 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Более $14 000 было собрано меньше, чем за сутки, в акции «солидарности» с игроками сборной Швейцарии Гранитом Джака и Шерданом Шакири, сообщает 16 июня AMNA.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Не подлить ли масла в огонь?

Игроки во время матча против Сербии праздновали голы, изображая руками фигуру, похожую на орла с флага Албании (по происхождению они являются косовскими албанцами). По случаю штрафа, который назначила им FIFA, был создан сайт для сбора суммы на его покрытие — игроки оштрафованы на 10 000 швейцарских франков каждый.

Эту кампанию, которая началась под лозунгом «Джака и Шакири приносили радость и счастье всем швейцарцам и албанцам мира», поддерживают и косовские политики. Один из них, министр торговли и промышленности Байрам Хасани, предложил свою месячную зарплату, придав тем самым кампании и политическую тональность. Он сказал также, что те чувства, которые вызвали Джака и Шакири, изобразив жест с орлом, «были бесценными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джака и Шакири были оштрафованы на основании 57-й статьи дисциплинарного кодекса ФИФА. Кроме того, Сербскую футбольную ассоциацию оштрафовали на 54 тыс. швейцарских франков за поведение сербских фанатов и демонстрацию ими дискриминационных баннеров.