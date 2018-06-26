Тверь, 26 июня, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким поэта Андрея Дементьева выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 26 июня.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Как сообщало ИА REGNUM, известный поэт Андрей Дементьев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин региона и города Твери, скончался 26 июня на 90-м году жизни.

«Андрей Дмитриевич посвятил свою жизнь служению России и её народу, вписал яркую страницу в летопись отечественной культуры. Он покорял людей своим ярким талантом и безграничным человеческим обаянием», — говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени. Глава региона отметил преданность поэта малой родине — Тверской области.

Отметим, Андрей Дементьев, родившийся и учившийся в Твери, и после того как переехал в Москву, часто бывал на родине. В 2013 году в Твери по инициативе поэта был открыт первый в стране Дом поэзии, который стал признанным центром развития поэтического творчества, сохранения традиций отечественной культуры.

Вдова Андрея Дементьева высказала пожелание похоронить поэта на его родине, в Твери.