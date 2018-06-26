Берлин, 26 июня, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Вышел на свободу осуждённый на два месяца 19-летний сириец который в Берлине избил и унизил мужчину, носившего еврейский религиозный головной убор, сообщает 25 июня газета die WELT.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Окружной суд Тиргартена 25 июня присудил нападавшему четырёхнедельный срок заключения в рамках ювенального права. Время, проведённое в СИЗО, было засчитано обвиняемому. В течение года он будет находиться под наблюдением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в берлинском районе Пренцлауэр-Берг на двух молодых людей в кипах напал неизвестный, кричавший по-арабски «евреи». Видео нападения было опубликовано в интернете.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала инцидент «ужасным», заявив о необходимости вести борьбу с антисемитизмом до тех пор, пока это явление не будет искоренено.