Тверь, 26 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В Тверской области намерены разработать стратегию развития физической культуры и спорта. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства 26 июня. Глава региона, в частности, поручил увеличить долю жителей региона, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, с 36,2% до 55%.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Нам нужна сбалансированная стратегия развития физкультуры и спорта. Это важная часть реализации задачи по укреплению здоровья граждан, которую поставил перед нами президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Необходимо, в первую очередь, обеспечить условия для занятий детей и молодёжи, в том числе в сельской местности. У каждого ребёнка, независимо от места его проживания и доходов семьи, должна быть возможность бесплатно заниматься физкультурой и спортом, и выбирать между несколькими кружками и секциями», — отметил Игорь Руденя.

В числе важнейших направлений работы — создание современной базы для спортсменов, а также для проведения массовых мероприятий. Сегодня в регионе развивают 11 базовых видов спорта, наиболее перспективных для развития спорта высших достижений, они получают дополнительное финансирование из федерального бюджета. Благодаря достижениям тверских спортсменов на крупных соревнованиях в 2019-м этот статус будет присвоен 16 дисциплинам. Впервые в перечень базовых видов войдут футбол, волейбол, баскетбол, в список включат также лёгкую атлетику, лыжные гонки, хоккей, бокс, дзюдо, спортивную борьбу, фигурное катание, греблю на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, гребной спорт. В настоящее время базовыми видами спорта занимаются более 120 тысяч жителей тверского региона.

Игорь Руденя считает, что привлечь в спорт граждан можно, прежде всего, за счет создания новых спортивных объектов шаговой доступности, развития дополнительного образования, а также отлаженной системы массовых физкультурно-спортивных мероприятий и пропаганды здорового образа жизни.

Отметим, что в Тверской области объемы поддержки развития спортивной инфраструктуры в муниципалитетах постоянно растет: в 2016 году по этому направлению было выделено 20 млн рублей, а в 2018 уже 73,5 млн рублей. В течение года планируется установить девять открытых спортплощадок с комплектами оборудования, приобрести автобусы и инвентарь для спортшкол.

В свою очередь, подчеркнул губернатора, муниципальные власти должны позаботиться о максимально эффективном использовании этих объектов, популяризации спорта и здорового образа жизни. Губернатор дал поручение при планировании программ ремонта дорог включать в них подъездные пути к спортивным объектам.

Также глава региона обратил внимание на необходимость формирования на предприятиях региона корпоративной культуры здорового образа жизни и создания инфраструктуры для занятий спортом работников и их семей.

Параллельно в регионе планируется увеличить участие жителей в тестировании в рамках комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году в нём приняли участие более 9,7 тысячи жителей, из них знаки отличия получили более 6 тысяч человек, обеспечив региону 4 место в ЦФО. Предполагается, что в этом году число желающих сдать нормативы ГТО в Тверской области достигнет 12 тысяч.