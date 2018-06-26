Москва, 26 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Результаты встречи стран ОПЕК+, которые прошли в эти выходные, для многих участников были ожидаемые. Поскольку политика по восстановлению добычи нефти была в основном направлена на компенсацию снижения объемов сырья от стран, которые находились под давлением со стороны геополитических факторов, в частности санционной политики США против Ирана, а также кризиса в Венесуэллы., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Цитата из х/ф «Хрусталев, машину!». Реж. Алексей Герман. 1998. Россия Неустойчивое равновесие

Также, по его словам, многие инвесторы опасаются о возможности начала экспорта со стороны Ливии, поскольку контроль над нефтяными терминалами перешёл от армии Халифы Хафтара к Национальной нефтяной корпорации (NOC), что сдерживает активный рост цен на нефть. Также на рынок нефти оказывает и негатив со стороны США. Усиление торговых войн по отношению к китайским компаниям, оказывает сильное давление на общую конъюнктуру рынка и на нефтяные цены в целом.

«Учитывая сложившуюся ситуацию на мировых рынках динамика цен на нефть будет колебаться с умеренной волатильностью в диапазоне от $72 — 76 за баррель для марки Brent. А для нефти марки WTI в пределах от $65 — $70 за баррель», — считает эксперт.

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