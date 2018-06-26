Москва, 26 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. На текущий момент в основе динамики национальной российской валюты будут лежать как минимум два фактора. Первый фактор, стоимость сырья на товарно-сырьевом рынке, который с некоторым оптимизмом воспринял итоговое коммюнике стран членов сделки ОПЕК+ о размерах увеличения поставок сырой нефти на рынок от лица стран участников картельного сговора, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Судя по всему, картель и все независимые производитель нашли аргументы в адрес Ирана, и его позиция в ходе переговоров изменилась в пользу большинства. Рынок продемонстрировал в прошлую пятницу бурный рост американского сорта нефти и в целом рынок сырья на сегодня находится в равновесии, не беспокоя российский рубль.

Вторым фактором для российской валюты будет общее ожидание международными политиками и инвесторами более подробной информации о сроках и месте встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая намечена на середину июля 2018 года на территории европейской сторонницы России — Австрии, что следует из утечек в западные СМИ», — пояснил эксперт.

Но, косвенно, эту встречу подтверждает и факт направления делегации конгрессменов США, которые уже направились в российскую Государственную думу с официальным и рабочим визитом. Просто так им тут явно делать нечего. Как известно и Дональд Трамп и Владимир Путин люди дела, а зная Путина, как хорошего мастера неожиданных решений в плане политики и экономики, то тут интрига просто неописуемая.

«В ближайшее время будет наблюдаться консолидация российской национальной валюты в рамках уже сложившегося торгового коридора, но с уклоном к его нижней границе, очерченной на уровне в 61,50 — 62,00 рубля за один американский доллар США, даже несмотря на тот факт, что ряд западных инвесторов уже сократили свои доли вложений в российские активы.

В верхней границе нынешнего торгового диапазона курса российской валюты маячит уровень в 64,00 — 64,50 рублей за один американский доллар США, но интрига встречи Путина и Трампа, скорее всего, перевесит в умах глобальных инвесторов», — полагает Блинов.

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