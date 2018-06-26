Рубль консолидируется в сложившемся торговом коридоре
Москва, 26 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. На текущий момент в основе динамики национальной российской валюты будут лежать как минимум два фактора. Первый фактор, стоимость сырья на товарно-сырьевом рынке, который с некоторым оптимизмом воспринял итоговое коммюнике стран членов сделки ОПЕК+ о размерах увеличения поставок сырой нефти на рынок от лица стран участников картельного сговора, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.
«Судя по всему, картель и все независимые производитель нашли аргументы в адрес Ирана, и его позиция в ходе переговоров изменилась в пользу большинства. Рынок продемонстрировал в прошлую пятницу бурный рост американского сорта нефти и в целом рынок сырья на сегодня находится в равновесии, не беспокоя российский рубль.
Вторым фактором для российской валюты будет общее ожидание международными политиками и инвесторами более подробной информации о сроках и месте встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая намечена на середину июля 2018 года на территории европейской сторонницы России — Австрии, что следует из утечек в западные СМИ», — пояснил эксперт.
Но, косвенно, эту встречу подтверждает и факт направления делегации конгрессменов США, которые уже направились в российскую Государственную думу с официальным и рабочим визитом. Просто так им тут явно делать нечего. Как известно и Дональд Трамп и Владимир Путин люди дела, а зная Путина, как хорошего мастера неожиданных решений в плане политики и экономики, то тут интрига просто неописуемая.
«В ближайшее время будет наблюдаться консолидация российской национальной валюты в рамках уже сложившегося торгового коридора, но с уклоном к его нижней границе, очерченной на уровне в 61,50 — 62,00 рубля за один американский доллар США, даже несмотря на тот факт, что ряд западных инвесторов уже сократили свои доли вложений в российские активы.
В верхней границе нынешнего торгового диапазона курса российской валюты маячит уровень в 64,00 — 64,50 рублей за один американский доллар США, но интрига встречи Путина и Трампа, скорее всего, перевесит в умах глобальных инвесторов», — полагает Блинов.
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