Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Петербургская фан-зона на Конюшенной площади Северной столицы, где в эти дни проходит официальный фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу, оказалась на втором месте по популярности после фан-зоны в Москве, на Воробьевых горах. Об этом сообщил 26 июня российский сервис бронирования жилья Tvil.ru на основе данных опроса болельщиков и туристов в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона в Санкт-Петербурге

Москва заняла первое место в «рейтинге фан-зон», набрав 19% голосов респондентов. Санкт-Петербург — второй, c 17% голосов. На 3−4 местах — Нижний Новгород с фан-зоной на площади Минина и Пожарского и Самара с фан-зоной на площади Куйбышева — по 10% голосов.

5−6 места поделили Екатеринбург с фан-зоной в ЦПКиО и Сочи с фан-зоной в Южном моле Морского порта — у них по 9% голосов.

На 7-й строчке рейтинга оказался Волгоград с фан-зоной на Набережной 62-й армии — ей отдали предпочтение 7% опрошенных. На 8−10 месте — Казань с фан-зоной у центра семьи «Казан», Калининград с фан-зоной на Центральной площади и Ростов-на-Дону с фан-зоной на Театральной площади — они получили по 6% голосов участников опроса.

По данным администрации Петербурга, за первую неделю работы фестиваля болельщиков фан-зону на Конюшенной площади посетили более 400 тысяч человек. Средняя ежедневная проходимость фан-зоны — более 50 тысяч человек. При этом не было отмечено ни одного инцидента с участием болельщиков. Однако вход в фан-зону во время трансляций ключевых матчей ограничивают, поскольку интерес к ним превышает вместимость Конюшенной площади (до 15 тыс. человек).

Всего, по данным ФИФА, уже более 2,5 миллионов человек посетили фестивали болельщиков в фан-зонах российских городов за первую неделю чемпионата мира.