Москва, 26 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Сергей Меняйло на встрече с Владимиром Путиным

Всего сегодня президент России назначил полномочных представителей пяти федеральных округах — в Центральном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном ФО.

В частности, Путин своим указом освободил от должностей полпредов в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах Игоря Холманских и Олега Белавенцева.

На посты полпредов в Центральном и Уральском федеральных округах назначены бывшие помощники президента Игорь Щеголев и Николай Цуканов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Устинов сохранил пост полпреда президента в Южном федеральном округе. Устинов, таким образом, сохранил должность полпреда в ЮФО, которую занимает с 2008 года.

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