Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Максим Леонидов заявил, что Роман Билык (Рома Зверь), сыгравший Майка Науменко в фильме «Лето», «убедил» его, слова музыканта 26 июня передал портал DonDay.

Цитата из к/ф «Лето», реж. Кирилл Серебренников. 2018. Россия Майк Науменко

Певец отметил, что на фильм он шёл с опасением, поскольку с Майком Науменко он был достаточно близок. Однако игра Билыка ему понравилась. Леонидов попросил передать ему это через общих знакомых.

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Напомним, фильм «Лето» о жизни Виктора Цоя снял скандальный режиссёр Кирилл Серебренников. В феврале 2018 года своё мнение о картине высказал музыкант Борис Гребенщиков. Он назвал «Лето» «ложью от начала и до конца».