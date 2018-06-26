Баку, 26 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. События, происходящие в мире, показывают, что международное право не работает. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на военном параде в Баку.

president.az Ильхам Алиев на параде в Баку

«Если бы оно [международное право] работало, то земли Азербайджана были бы освобождены от оккупантов. Нет механизма исполнения решений международных организаций. Фактор силы выступает в качестве главного фактора․․․ Наладив эффективные связи с дружественными нам странами, мы приобрели самое современное вооружение. И после этого Азербайджан будет приобретать самые передовые виды оружия и технику. Для достижения этой цели у нас есть необходимые связи с дружественными странами и финансовые ресурсы», — цитирует Алиева АПА.

Он перечислил виды вооружения, которые закупил Азербайджана за последнее время: военные сторожевые корабли, системы ПВО, десятки боевых самолетов, более ста военно-транспортных вертолетов, самые современные разведывательные и боевые беспилотные летательные аппараты, артиллерийские установки, ракеты дальнего радиуса действия, ракетные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные системы.

Всё это, по словам Алиева, делается, чтобы армия Азербайджана стала еще сильнее, так как «война не закончилась, завершился только первый этап войны».

Ильхам Алиев также пообещал, что наступит день, когда поднятый над освобожденными от оккупации землями флаг Азербайджана будет показан на военном параде в Баку.

«Мы приближаем этот священный день», — подытожил свое выступление Алиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время азербайджанские чиновники разного калибра грозятся войной Нагорному Карабаху и Армении, заявляя, что в скором времени азербайджанская армия освободит так называемые оккупированные земли.

Отвечая на эти угрозы, а также разговоры в Армении о том, что на линии соприкосновения карабахо-азербайджанских войск сложилась беспрецедентная по накалу ситуация начиная с апрельской войны 2016 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не может сказать, что ситуация беспрецедентная.

«Не могу сказать, что мы имеем беспрецедентную ситуацию. Мы имеем обычную ситуацию, знакомую ситуацию, и эта ситуация знакома нам долгие годы».

Он отметил, что конфликт не решен и Армения находится по сути в полувоенном положении, которое в любой момент может измениться.

«Не хочу сказать, что нет причин для беспокойства, но и не могу сказать, что есть причины для беспокойства».

Азербайджанские СМИ сегодня, 26 июня, пестрят заголовками о военном параде в Баку, в котором, по их данным, приняли участие около 4000 военнослужащих Азербайджана, а также парадного состава ВС Турции.

На параде были представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных средств, бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

В параде приняли участие также самолеты авиагруппы ВВС Турции в составе двух F-16 и восьми F-5.