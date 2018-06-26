Симферополь, 26 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Первый энергоблок Таврической ТЭС под Симферополем успешно синхронизировали с единой энергетической системой полуострова. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В рамках пусконаладочных работ первого энергоблока, установленной мощностью 235 МВт, произведена паровая продувка котла и паропроводов, а также синхронизация с единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины первого энергоблока с выдачей первых 45 МВт в сеть», — отметили в пресс-службе.

После испытаний энергоблок отключат для продолжения проведения пусконаладочных работ.

Специалисты также отметили, что после выхода станции на обычный режим работы шум работы турбин не будет превышать нормативных показателей.

Напомним, после выхода на полную мощность в составе двух энергоблоков новая крымская ТЭС, согласно проекту, будет выдавать 470 МВт мощности.