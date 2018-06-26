Москва, 26 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Поэт Андрей Дементьев внес в российскую культуру высокую поэзию, искреннюю и честную, его произведения будут помнить десятки лет. Так прокомментировал уход поэта из жизни народный артист России, поэт-песенник Илья Резник.

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«С его уходом, конечно, опустело литературное пространство», — цитирует Резника «Комсомольская правда».

Известие о кончине Дементьева стало неожиданностью. Он был последним «шестидесятником», добавил поэт.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Дементьев умер 26 июня в возрасте 89 лет. Известный литератор открывал молодёжную поэзию, вёл жизнь вперёд, сказал о покойном певец Лев Лещенко.

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