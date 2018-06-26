Число бедных в Петербурге за 17 лет планируют снизить на 3%
Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Количество официально «нищих» в Петербурге к 2035 году может сократиться. Такие изменения предполагает новая стратегия социально-экономического развития города, которую 26 июня обсуждают на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Смольный намерен сосредоточиться на повышении реальных доходов граждан, улучшении качества жизни пожилых людей и инвалидов, развитии безбарьерной среды. Эти цели действительно существенны в условиях всё более отчетливой перспективы повышения пенсионного возраста в стране. Социальную поддержку предполагается оказывать адресно, в соответствии с «нуждаемостью».
Сейчас уровень бедности в Петербурге составляет 8% — это те люди, которые имеют доход даже ниже величины прожиточного минимума. Напомним, в Петербурге в первом квартале 2018 года прожиточный минимум составлял около 8,8 тыс. рублей для пенсионеров, 11,9 тыс. рублей для работающих и 10,6 тыс. рублей для детей.
Согласно планам Смольного, количество бедных людей к 2035 году должно снизиться примерно до 5%.
«Благодаря указанным мерам у города есть все основания к 2035 году почти в два раза сократить долю населения, с доходами ниже величины прожиточного минимума», — убежден Филиппов.
Реальная заработная плата к этому же моменту должна увеличиться, рост прогнзируют на 3−4% по сравнению с предшествующим годом.