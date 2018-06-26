Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Количество официально «нищих» в Петербурге к 2035 году может сократиться. Такие изменения предполагает новая стратегия социально-экономического развития города, которую 26 июня обсуждают на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Смольный намерен сосредоточиться на повышении реальных доходов граждан, улучшении качества жизни пожилых людей и инвалидов, развитии безбарьерной среды. Эти цели действительно существенны в условиях всё более отчетливой перспективы повышения пенсионного возраста в стране. Социальную поддержку предполагается оказывать адресно, в соответствии с «нуждаемостью».

Сейчас уровень бедности в Петербурге составляет 8% — это те люди, которые имеют доход даже ниже величины прожиточного минимума. Напомним, в Петербурге в первом квартале 2018 года прожиточный минимум составлял около 8,8 тыс. рублей для пенсионеров, 11,9 тыс. рублей для работающих и 10,6 тыс. рублей для детей.

Согласно планам Смольного, количество бедных людей к 2035 году должно снизиться примерно до 5%.

«Благодаря указанным мерам у города есть все основания к 2035 году почти в два раза сократить долю населения, с доходами ниже величины прожиточного минимума», — убежден Филиппов.

Реальная заработная плата к этому же моменту должна увеличиться, рост прогнзируют на 3−4% по сравнению с предшествующим годом.