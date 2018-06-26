Москва, 26 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на запрет работы в ЦБ, СМИ и госкомпаниях лицам с двойным гражданством, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня. Поправки предлагаются в закон «О гражданстве РФ».

Charly_7777 Паспорт России

Предлагается в статье шестой федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» установить общий принцип и перечень ограничений, накладываемых на российских граждан, имеющих иное, кроме российского, гражданство или иное основание на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Также предлагается расширить перечень ограничений на занятие трудовой деятельностью для российских граждан, имеющих двойное гражданство, установив запрет на принятие их на работу в Центральный банк России, общероссийские средства массовой информации (СМИ), акционерные общества с государственным участием, государственные корпорации и федеральные унитарные предприятия.

Цель законопроекта — обеспечить защиту государственных интересов, государственного суверенитета и государственной безопасности ввиду развития и распространения института двойного гражданства, указал автор.