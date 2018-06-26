Москва, 26 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Прогноз сохранении возможностей для дальнейшего снижения курса Bitcoin (BTC), опубликованный в начале июня, до сих пор остаётся актуален. Может даже сложиться впечатление, что биткоин преследует какой-то злой рок, который не позволяет ему начать восстановление. Так чуть ли не каждую неделю появляются новости о хакерских атаках на биржи, расследования государственных органов в отношении криптопроектов, и происходят другие разочаровывающие инвесторов события, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов.

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По его мнению, в этих условиях тренд пока остается нисходящим и последней надеждой для покупателей является отскок от района $6011, что успешно происходит на этой неделе. Если котировки смогут закрепиться по итогам июня выше этого значения, то как в известной голливудской саге о космических приключениях вернется надежда на рост к первой цели $6650 — $6800. Ну, а дальше будет только интереснее, ведь тогда до конца лета курс может прийти к $10 тысяч.

«Но не стоит забывать и о произошедшем 24 июня обновлении минимума 2018 года, что может при условии закрытия нескольких свеч ниже $6011 привести к последовательному обвалу в районы уровней $5700 и $5300. Пока очень рано говорить о переломе нисходящего тренда, и инвесторы будут ждать новостей от обладателей «крупных состояний», — отметил эксперт.

На прошедшей неделе чуть было не случилась настоящая трагедия. Ранее уже упоминалось о криптоэнтузиасте Джоне Макафи и его готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Америки на предстоящих выборах. В своем твиттере он разместил фотографии на больничной койке и сообщил об отравлении ненавистниками. Было ли оно в реальности или это еще один PR ход для привлечения внимания пока судить сложно, но это точно не внушает доверия для инвесторов.

«Не наблюдается позитив и на другой не менее инновационной валюте Ethereum (ETH). Котировки после прорыва поддержки на $487 решили, как будто сесть в экспресс и отправились сразу к значению $422, которое является верхней частью мощной поддержки $400 — $422. В рамках ближайших недель будет решаться судьба дальнейшего движения рынка, к какому из вышеперечисленных значений пойдет курс эфириума, поэтому пока профессиональные управляющие находятся вне рынка из-за повышенной волатильности», — считает Щипанов.

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