Якутск, 26 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Организацию Объединённых Наций проинформируют о катастрофических последствиях таяния мерзлотных грунтов Якутии, угрожающих жителям республики экологически опасных производствах и проблемах с чистой питьевой водой в региональной столице Якутске. Выступить на эти темы в Нью-Йорке на сессии экономического и социального совета ООН намерен руководитель общественного движения «Якутия-Наше мнение» Степан Петров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

James St. John Лена. Якутск

Организация подготовила на мероприятие обращение, в котором сообщается об актуальных проблемах республики, а именно отсутствии чистой питьевой воды в Якутске, угрозе обрушения зданий в регионе из-за таяния вечной мерзлоты и вероятности строительства на реке Лена возле города Якутска экологически опасных производств без учёта мнения населения.

«Возникла парадоксальная ситуация: население Якутска проживает на одной из крупнейших в мире реке Лена, но не может пить чистую воду из-под крана, — комментирует проблемы, которые будут вынесены на обсуждение в ООН, Степан Петров. — Люди вынуждены пить загрязненную воду или покупать её у предпринимателей по коммерческим ценам. Это вызывает рост заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов».

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Таяние вечной мерзлоты, как подчёркивает общественник, связано с глобальным потеплением и особенностями строительства в Якутии.

«Основания большинства зданий представляют собой сваи, установленные в вечную мерзлоту. Таяние грунтов вызывает потерю прочности зданий (несущей способности свай). Это требует проведения укрепительных работ и водоотведения. На фоне возможности землетрясений в Якутии это может привести к катастрофическим обрушениям зданий и массовой гибели людей», — также считает Степан Петров.

По его мнению, как проблему отсутствия чистой воды, так и угрозу таяния вечной мерзлоты можно было бы предотвратить при условии финансирования на эти цели. В первом случае ситуацию бы изменило строительство водоочистительной станции, во втором — работы по водоотведению и укреплению зданий.

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«В обращении указано, что деньги есть, но власти не хотят их направлять на решение этих проблем и просто занимаются транжирством бюджетных средств», — пояснил Степан Петров.

Третий вопрос, который поднимут в ООН, касается проекта «Якутской топливно-энергетической компании» по строительству газохимического завода, производящего из газа метанол. Его отходы которого могут нанести вред реке Лена, уверены в организации «Якутия — Наше мнение».

«Необходимость защиты реки Лены можно обосновать с позиции соблюдения экологического равновесия мировой водной системы. По данным программы ООН по окружающей среде (UNEP), река Лена заняла третье место по загрязнению Северного Ледовитого океана после рек Енисей и Обь. Загрязнение Лены может привести к усилению негативных последствий таяния ледников и загрязнению вод мирового океана, что отразится на всех жителях планеты. Делается вывод, что Якутия может стать одной из причин мировой экологической катастрофы. Поэтому сохранение чистоты реки Лены становится залогом мировой экологической безопасности», — аргументировал свою позицию Степан Петров.

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Он уверен, что вопрос об отнесении реки Лена к территориям, свободным от размещения экологически опасных производств и разработки месторождений природных ресурсов возле неё, необходимо рассмотреть на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, сваи, на которых стоят дома в столице Якутии, из-за глобального потепления начнут терять устойчивость уже к 2020 году. Об этом заявил инженер-строитель с тридцатилетним стажем, соавтор законопроекта «Защита и рациональное использование вечной мерзлоты» Эдуард Романов. Он уверен, что угроза обрушения многоквартирных домов в Якутске вполне реальна, а потому предлагает признать таяние мерзлоты стихийным бедствием.

Что касается планов построить на берегу реки Лена химзавод, то, по мнению экологов, попавший в воду реки Лена, а оттуда в квартиры жителей Якутска через водозабор метанол может накапливаться в организме и вызывать слепоту и онкозаболевания. Жители региона несколько раз митинговали против планов создать в регионе это предприятие.

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