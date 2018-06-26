Москва, 26 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Рост реальной российской экономики продолжается, индекс ММВБ сохраняет интригу в районе в 2250 пунктов и подпитывается зарубежными спекулянтами, часть которых, впрочем продолжает уходить в США. Котировки на нефть колеблются в текущем моменте в районе отметки $74,85 за баррель, продолжая отыгрывать новости об увеличении добычи углеводородов на 1 млн баррелей в сутки в течение месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 26 июня, день будет уже менее волатильным, по сравнению с предыдущей сессией, рынок будет также в течение дня расти и падать, но окончание дня приобретет положительный фон. Влияние новостей по новой сделке ОПЕК+ уже ослабевает, а в 25 июня часть участников рынка уже зафиксировала доход и ждет новостей для входа по более выгодным ценам», — пояснил эксперт.

В фокусе внимания рынка в ближайшей перспективе останется оценка статистических данных по России, США и ЕС, а также запасов углеводородов. Нефтяной сектор остается драйвером как для котировок на углеводороды, так и на отечественную валюту.

«Стоимость барреля сегодня к вечеру снова перевалит $75, но далеко не продвинется, не более $75,50, поскольку участники рынка пока не видят причин для дальнейшего роста или падения», — отметил Алоян.

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