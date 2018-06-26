Москва, 26 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Курс валютной пары рубль/доллар на торгах продолжает карабкаться вверх и совершает колебания в диапазоне 62,5−63. Рубль стоит больше, что разглядели и участники глобального рынка, ведь за последнюю отчетную неделю хедж-фонды и другие спекулятивные игроки снизили позицию по снижению рубля на 27%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Поддержку рублю на этой неделе продолжает оказывать и уплата налогов, которая оттянет с рынка порядка 1 трлн рублей. Ну, а главным событием недели остается мундиаль 2018! Не каждый год в страну приезжают сотни тысяч туристов и привозят миллиарды долларов с собой на веселое времяпровождение. К сожалению, для укрепления рубля этого недостаточно в текущих условиях», — считает эксперт.

Против него всерьез работает правительство РФ, наполняя бюджет и, на всякий случай, защищаясь от следующего этапа санкций. В роли «палочки-выручалочки» выступает покупка иностранной валюты Минфином РФ в запланированном ежедневном объеме порядка более 19 млрд рублей, что почти полностью лишает внутренний рынок иностранной валюты. Такой подход работает на бюджет и экспортеров, но серьезно бьет по населению и импорту, особенно в тех отраслях, где его позиции очень сильны.

«Глобальное ослабление доллара из-за негативных новостей по экономике США очень слабо повлияло на его стоимость в России. Основное влияние остается не от внешних факторов или внутренних, а простая скупка доллара. Отечественная валюта будет оставаться в коридоре 61,5−63 до конца недели, поскольку ее волатильность зависит по большей части от решения правительства. Выход из диапазона при «раскачке» рынка участниками возможен, но на короткое время, то есть менее суток, поэтому такой режим колебаний на рубль-полтора остается на протяжении всей недели», — полагает Друщляк.

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