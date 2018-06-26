Ереван, 26 июня, 2018, 12:17 — ИА Регнум. 26 июня в армянском городе Гюмри произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.

Авария в Гюмри

Согласно источнику, за рулем внедорожника Nissan находился 22-летний гражданин России В. Кулаков — младший сержант российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. Автомобиль врезался в припаркованный грузовой прицеп, в связи с чем водитель погиб на месте. Следствие будут вести представители российских органов. Еще один участник аварии госпитализирован.