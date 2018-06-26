Руза, Московская область, 26 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Общественные активисты выступают за прекращение работы так называемой площадки временного накопления отходов «Щелканово» в Подмосковье, так как при её эксплуатации был нарушен целый ряд общих и конкретных норм закона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Московской области Антон Хлынов. Он отметил, что в Рузском районе Московской области разгорается социально-экологический конфликт, связанный с устройством и интенсивной эксплуатацией площадки «Щелканово» — очередной гигантской свалки, отравляющей жизнь местного населения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Апофеоз. Свалка

«Только за пятое и седьмое июня сюда заехало не менее 70 мусоровозов тоннажем от семи до десяти тонн. Таким образом, всего за три дня количество размещённых на площадке отходов составило порядка 650 тонн. За месяц масса завезённых сюда отходов с той же интенсивностью эксплуатации площадки составит уже около 65 тыс. тонн, за 11 месяцев — примерно 75 тыс. тонн при декларируемом эксплуатирующей площадку организацией объёме всего в 50 тыс. тонн. Для сравнения — объём ТКО, завезённых в 2016 году на скандально известный и перегруженный полигон «Ядрово», составил около 600 тыс. тонн при площади первой карты полигона около 12 га. Размер площадки «временного хранения отходов» у Щелканово составляет 1,8 га, то есть примерно в шесть раз меньше «Ядрово». Получается, что относительные объёмы и интенсивность завоза мусора в «Щелканово» вполне сопоставимы с полноценным полигоном ТКО, что вызывает вполне справедливые подозрения, что в будущем данная площадка превратится в постоянно действующий «временный» полигон отходов», — подчеркнул Хлынов.

Он отметил, что власти и инвестор заверяют жителей, что свозимый на данную площадку мусор не будет храниться более 11 месяцев и планируется к полному вывозу на специальные полигоны ТКО. При этом эксплуатирующая организация до сих пор документально не подтвердила договорённости о вывозе накопленного в «Щелканово» мусора на действующие полигоны, что обязательно при эксплуатации подобных площадок.

На месте свалки постоянно дежурят местные активисты, фиксируют объём завоза мусора и его размещение, сравнивают реальное количество отходов с заявленным в документах.

«Эти сведения говорят о том, что объёмы размещаемого на площадке мусора значительны, а интенсивность его завоза вполне сопоставима с полноценным полигоном ТКО. Запах от навалов мусора распространяется на значительное расстояние, у площадки отсутствует крыша, мусор своевременно не перекрывается надлежащим образом и при сильном ветре разлетается по округе, попадая в обводнённые карьеры со вскрытым водоносным горизонтом, соединяющиеся с истоками реки Озерны», — пояснил Хлынов.

Он подчеркнул, что открытое размещение отходов представляет опасность из-за проникновения фильтрата в подземные и поверхностные воды и распространения биологического загрязнения вследствие переноса мусора ветром, грызунами и птицами. Расположение такой площадки на борту обводнённого карьера значительно повышает экологические риски эксплуатации, заявил Хлынов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка ещё одного полигона ТБО «Тимохово», который находится в Московской области и вызывает протесты жителей, показала, что эксплуатация свалки проходила с нарушениями действующего законодательства и превышением выбросов вредных веществ в атмосферу.

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В начале июня 2018 года в Рузском районе Подмосковья впервые задержали жителей, которые пытались перекрыть дорогу мусоровозам, направляющимся к свалке «Щелканово».