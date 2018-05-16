В минэкологии Подмосковья сообщили о нарушениях на полигоне «Тимохово»

Красногорск, , 16:09 — REGNUM Проверки полигона ТБО «Тимохово» показали, что эксплуатация мусорной свалки проходила с нарушениями законодательства и превышением факта выброса вредных веществ в атмосферу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве экологии Московской области, ответив на запрос об экологической ситуации в Ногинском районе.

В пресс-службе ведомства заявили, что в сентябре 2017 года в отношении АО «Полигон Тимохово», эксплуатирующего полигон ТКО «Тимохово», расположенный в Ногинском районе Московской области, была проведена внеплановая выездная проверка, в рамках которой специалисты аналитической лаборатории ООО «ЭКО-ПОЛИГОН» провели отборы проб компонентов окружающей природной среды с целью проведения экспертизы и определения фактических концентраций вредных веществ.

По итогам проведенной экспертизы были выявлены факты выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, концентрации которых находятся в пределах ПДК атмосферного воздуха.

«По итогам проведенной проверки за выявленные нарушения требований природоохранного законодательства, Общество привлечено к административной ответственности в порядке ч.1 ст. 8.21, ст. 8.2, ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ по факту выброса вредных веществ в отсутствии специального разрешения, сброса сточных вод с превышением установленных нормативов, а также за отсутствие своевременной изоляцией грунтами размещаемых на полигоне отходов. Также выданы предписания об устранении выявленных нарушений законодательства», — подчеркнули в Минэкологии МО.

В пресс-службе также сообщили, что предписание в части необходимости осуществления своевременной изоляции грунтами размещаемых отходов Обществом исполнено не было. В результате материалы дела по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства» были направлены в мировой суд.

Кроме того, межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области в ноябре 2017 года совместно с представителем Минэкологии была проведена проверка соблюдения АО «Полигоном Тимохово» требований законодательства. В результате были выявлены факты отсутствия своевременной пересыпки грунтами размещаемых отходов. По фактам выявленных нарушений Общество привлекли к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«Дополнительно сообщаем, что для сбора и утилизации свалочного газа, образующегося при эксплуатации полигона, Обществом организована система сбора и сжигания биогаза на факельной установке», — отметили в пресс-службе.

Добавим, как неоднократно корреспонденту ИА REGNUM заявляли жители деревни Тимохово и близлежащих территорий, после закрытия многих мусорных полигонов в Московской области, нагрузка на ТБО «Тимохово» возросла в разы. По словам жителей, ночью возле полигона можно увидеть очереди из мусоровозов.

Кроме того, ещё одна свалка с нарушением складирования и функционирования мусора была образована в соседнем поселении — деревне Кудиново. По словам очевидцев, мусор на хаотично образованной свалке горит уже несколько недель, и МЧС не реагирует на обращения жителей. Более того, поблизости находятся болота и торфяники, вследствие чего жители опасаются повторения пожаров 2010 года.

Читайте подробнее: Новые свалки в Подмосковье грозят повторением пожаров 2010 года