Новосибирск, 26 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко внес российские партии в черный список в рамках подготовки к своей избирательной кампании. Такое мнение высказал в беседе с журналистами секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Санкции против партии никак не отразятся на её деятельности. Активов на Украине у «Единой России» нет, деятельность там она не ведет, пояснил он.

Включение российских партий в черный список — результат «больного воображения» отдельных украинских политиков, добавил Турчак и уточнил, что имеет в виду Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Порошенко подписал указ о расширении санкций против России, внеся в санкционный список российские политические партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Патриоты России», «Демократической партии России» и «Аграрная партия России». В списке также оказалось руководство Избиркома России и ряд безнесменов.