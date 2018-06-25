Ингольштадт, Германия, 26 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Компания Audi начала тестировать электрокар E-Tron Quattro, в сеть попали изображения, на которых запечатлён тестовый автомобиль в с необычными боковыми зеркалами, снимок 25 июня опубликовал портал Inside EVs.

Dispvas2018 E-Tron Quattro

По мнению издания, компания производит испытания новых технологических решений. Устройства, размещённые на месте зеркал, представляют собой традиционные зеркала, совмещённые с камерами заднего вида. Подобное решение может быть выходом в условиях необходимости соблюдения законодательства.

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Напомним, на сегодняшний день законодательство многих стран обязывает автопроизводителей в обязательном порядке устанавливать традиционные зеркала заднего вида. Исключением является Япония, которая разрешила использовать камеры вместо зеркал в 2016 году.