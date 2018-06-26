Москва, 26 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Как рынок и ожидал, участники заседания ОПЕК+ согласовали увеличение добычи, поскольку основные участники Саудовская Аравия и Россия смогли договориться между собой и теперь, по сути, стали основными «лошадками» всего процесса. Ирак, Иран, Венесуэла и другие страны-экспортеры имеют различного рода трудности по выполнению обязательств, поэтому увеличение добычи на 1 млн баррелей — оптимальный вариант для всех, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Такое решение не приведет к избытку предложения на рынке, поскольку соглашение перевыполнялось в общем итоге более чем в 1,5 раза за счет выпадающих поставок в последние месяцы во многих странах-экспортерах (Иран, Венесуэла, бывшая Ливия). Таким образом, рынок просто пытается приблизиться к реализации прошлогоднего плана. Волатильность на торгах пока еще составляет несколько процентов в день, но летние сделки протекают с меньшими объемами, поэтому процесс замедлится уже к концу этой недели до 0,5% в день», — считает эксперт.

Что касается России, то она готова в течение месяца увеличить суточную норму добычи нефти на 200 тыс. баррелей, конечно, в общем итоге. Компании отрасли пропорционально доле экспортного рынка разделяют объемы и, в отличие от стран Ближнего Востока, приостанавливают добычу на уже давно используемых месторождениях, а наращивают на новых. Такой подход позволяет России осваивать необходимое количество нефти за счет более легкоизвлекаемых запасов, поэтому на ближайшее время доходность нефтяных компаний подрастет и за счет рентабельности самой добычи.

По его мнению, ближайшие итоги от встречи ОПЕК для России не только приносят дополнительный доход от продажи нефти и удержании рынков, но и позволяют государству ослабить давление на экономический сектор, а также изменить подход к стоимости цен на бензин. Как известно, бензин менее чем на треть состоит из цены на нефть, остальное — налоги и сборы. Снижение давления от государства позволит уменьшить цены на бензин на 2,5−3 рубля уже в течение месяца. К сожалению, снижение будет проходить только под надзором государства, иначе компании (госкомпании, в том числе) сами проведут его не более, чем на рубль.

«Масштабные инвестиционные программы нефтяных компаний требуют ресурсов и брать деньги не только с внешнего рынка, но и внутреннего диктует логика извлечения прибыли. Именно поэтому, роль государства, как социально ответственного и определенного защитником гражданских прав, заключается в регулировании экономической политики в стране с учетом компромисса между бизнесом, бюджетом и населением», — высказал свое мнение Ширяев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ключевым событием для нефтяного рынка стала встреча стран ОПЕК+ в Вене 22 июня. На ней было принято решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

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