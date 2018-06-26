Ростов-на-Дону, 26 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил решить вопрос обустройства беженцев с Украины на территории России. Ответственным за выполнение этого поручения назначен губернатор Ростовской Василий Голубев, говорится в сообщении Кремля.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

В срок до 1 сентября 2018 года донскому правительству рекомендовано «оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины, в решении проблем, связанных с их обустройством на территории РФ». Помощь вынужденным переселенцам будет оказана при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

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Более 12 тыс. беженцев с Украины получили на Дону гражданство РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» к российскому президенту за помощью обратились беженцы из Донбасса. Они попросили о содействии в получении гражданства России и трудоустройстве. Глава государства дал поручение главе Донского края Василию Голубеву помочь украинским беженцам. Губернатор провёл личную встречу с вынужденными переселенцами, в ходе которой пообещал оперативно решить вопросы, находящиеся в ведении региона.

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