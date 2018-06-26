Москва, 26 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Верховный суд не поддерживает законопроект, уточняющий положения статьи 282 Уголовного кодекса о наказании за экстремизм, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1856

Накануне депутаты Госдумы Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли в Госдуму инициативу, направленную на конкретизацию норм статьи УК. Предлагается изложить статью 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в новой редакции. В частности, исключить такие признаки, как публичность и использование средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей из состава данного преступления и дополнить его признаками, которые в настоящее время указаны в части второй статьи 282 УК РФ.

При этом санкция проектной статьи 282 УК РФ содержит те же виды и пределы наказания, что и санкция части второй данной уголовно-правовой нормы в действующей редакции.

«Реализация указанных предложений приведет к фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью первой действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о противоречивости законопроекта», — говорится в заключении за подписью заместителя председателя Верховного суда Владимира Давыдова.

Верховному суду «представляется, что предложения, содержащиеся в законопроекте, не в полной мере согласуются с подходом законодателя к вопросу об установлении уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, выраженным, в частности, в Федеральных законах от 28 июня 2014 года №179-ФЗ и от 6 июля 2016 года № 375-ФЭ, содержащих изменения статьи 282 УК РФ, направленные на конкретизацию признака публичности и усиление наказания за совершение данного преступления».