Москва, 26 июня, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Семьи с четырьмя дети и более смогут покупать жилье в кредит и рефинансировать полученные ранее займы по ставке 6% годовых. Правительству России необходимо подготовить и внести изменения в законодательство, которые позволят субсидировать действующие банковские ставки до указанного уровня. Такое поручение дал чиновникам президент России Владимир Путин по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщает 26 июня пресс-служба Кремля.

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«Правительству… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6 процентов годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам)», — говорится в сообщении.

Установленный срок для выполнения поручения — 15 июля.

Напомним, глава российского государства поддержал инициативу обратившегося к нему главы семьи из Ивановской области о расширении программы льготной ипотеки под 6% для семей.