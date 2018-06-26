Поццалло, Италия, 26 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Грузовое судно Alexander Maersk высадило около 110 мигрантов в итальянском порту Поццалло, сообщает агентство Prensa Latina.

Цитата из х/ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Высадка рабочих

После четырех дней неопределенности ранним утром 26 июня порт дал свое согласие на принятие судна, несмотря на то, что днем ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что страна не пустит его на свою территорию. Экипаж корабля отказался передавать беженцев ливийской береговой охране, на чем настаивал Рим.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Корсики предложили свою помощь судну НПО Lifeline, на борту которого остаются 234 мигранта, однако Париж не дает на это санкции.