Биробиджан, 26 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Один из беднейших в России регионов — ЕАО — продолжает погружаться в нищету и долги. По данным АО ДГК, жители одной лишь столицы ЕАО — Биробиджана — задолжали за отопление более полумиллиарда рублей. Взыскать получается не более 10% — даже по исполнительным листам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия На мели

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Долги жителей столицы ЕАО за отопление превысили 500 млн рублей. Стоит отметить, что в Биробиджане, на 1 января 2018 года, проживает 73 623 человека. Таким образом, каждый житель столицы автономии, включая грудных младенцев, задолжали коммунальщикам в среднем 6 995 рублей.

Чиновники, энергетики никаких новых способов для снижения размера долга не придумали. Со страниц местных СМИ они сообщают, что отныне будут приходить в дом каждого должника, арестовывать имущество не только собственника жилого помещения или ответственного квартиросъемщика, но и всех его родственников, запрещать выезд за границу и применять прочие репрессии.

Аналогичные ситуации сегодня наблюдаются не только в ЕАО, во всех регионах ДФО. За 4 месяца 2018 года макрорегион потерял очередные 20 тыс. населения. Массовый исход дальневосточников продолжается. А власти усиливают репрессии под разговоры о развитии. Проблема безумных долгов дальневосточников за все виды коммунальных услуг проста и понятна даже ребенку: оставшиеся платят за уехавших. Ну, невозможно, условно говоря, «переключить» кочегарку, рассчитанную на обслуживание населения в 100 тыс. человек, на 50 тыс или на 20. Расход топлива и прочего будет тот же, а потребителей с каждым днём всё меньше. А будет ещё меньше.

Люди кричат, что не могут больше платить, что их доходы падают четыре года подряд, что ЖКХ сжирает все их деньги. Чиновники для прекращения бегства населения проводят дорогостоящие медиасаммиты, форумы и прочие глянцевые мероприятия.

«Повлиять на размер тарифа мы не можем. Отключить отопление или уменьшить температуру мы не можем. Чтобы взыскать штраф с энергетиков за нарушение температурного режима, нужно стать юристом и бросить основную работу. Народ загнали в коммунальное рабство. И будут продолжать сдирать три шкуры. Используя силовиков», — пишут биробиджанцы в социальных сетях.

Государство, пытаясь взыскать с населения долги за ЖКХ, порой идёт на совершенно безумные вещи, не поддающиеся никакой логике. Пример, который не раз приводило ИА REGNUM, касается моряков торгового и промыслового флота. Моряку не заплатил зарплату судовладелец. Пока суд да дело, моряк находит другого судовладельца, который платит честно — чтобы заработать и погасить долги по ЖКХ. Но его не выпускают за границу — из-за долгов по ЖКХ. И бесполезно доказывать, что у моряка нет другой работы, что он не турист, который едет развлекаться, что выход в море на судне — единственная для него возможность заработать. Человек теряет работу и не может погасить долги. Ответа на вопрос «что человеку делать?» у государства нет и искать его оно не собирается.

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Как сообщало ИА REGNUM, гнев и возмущение по поводу непомерных аппетитов коммунальщиков всех мастей сегодня охватили все регионы Дальнего Востока. Предстоящее повышение тарифов в Якутии назвали тарифным грабежом и беспределом. В республике на начало года шоковый долг населения за ЖКХ — более 6 млрд рублей. Людям нечем платить.

Доходы дальневосточников падают четвертый год, рост цен на топливо привёл к росту цен на продукты питания и товары первой необходимости. А коммунальщики знай повышают тарифы. И будут повышать ещё больше — по мере усиливающегося бегства людей из ДФО. Единственное, к чему может привести такая политика — к совершенно пустынному Дальнему Востоку с никому не нужными кочегарками. Судя по всему, именно к этому всё и идёт.