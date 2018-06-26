Аяччо, Франция, 26 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Власти острова Корсика предложили свои порты для судна Lifeline, дрейфующего в Средиземном море с мигрантами на борту, пишет газета Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

«Как только появился корабль с людьми на борту в чрезвычайной ситуации, мы с того момента были готовы оказать им помощь», — заявил 25 июня председатель Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони. Однако он добавил, что с юридической точки зрения местные корсиканские власти не имеют права принимать решение: на подобные действия необходимо согласие официального Парижа.

Корсика уже предлагала свою помощь судну Aquarius, отвергнутому Италией. В итоге корабль принял испанский порт. Как сообщало ИА REGNUM, Lifeline дрейфует в море с прошлой недели с 234 мигрантами на борту.