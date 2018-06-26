Москва, 26 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Порядок предоставления иностранцам разрешений на временное проживание и вида на жительство в России будет упрощен. О соответствующем поручении президента РФ Владимира Путина сообщает 26 июня пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России. МВД и Минтруда должны при необходимости предложить поправки в действующее законодательство.

Ответственность за исполнение поручения президент возложил на главы МВД Владимира Колокольцева и министра труда Максима Топилина. На исполнение отведен срок до 31 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» к Путину обратилась работавшая в Сирии уроженка Украины Ирина Баракат. Женщина, получившая тяжелые ранения, попросила принять ее в российское гражданство, чтобы иметь возможность восстановить здоровье. Президент РФ удовлетворил ее просьбу.

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