Москва, 26 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. На чемпионате мира по футболу 2018 года установлен рекорд по количеству назначенных пенальти. Всего в матчах мундиаля было назначено уже 20 одиннадцатиметровых ударов.

Michael Barera Пенальти. Футбол

В матче сборных Португалии и Ирана парагвайский арбитр Энрике Касерес Вильяфанте назначил два пенальти. Один из них не смог реализовать португалец Криштиану Роналду. А второй уверенно превратил в гол иранский форвард Карим Ансарифард.

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Эти пенальти стали соответственно 19-м и 20-м по счёту на этом чемпионате мира. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионатах 1990, 1998 и 2002 годов, на каждом из которых футболисты пробивали пенальти по 18 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 11-й день чемпионата мира стал рекордным по результативности. За три матча было забито 14 голов.

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