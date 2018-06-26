Берлин, 26 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. После победы правящей «Партии справедливости и развития» на выборах в Турции немецкий политик от партии «Левые» Сара Вагенхнект потребовала прекращения переговоров с Анкарой о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

«Теперь экспорт оружия, переговоры о вступлении в ЕС и финансовая помощь должны быть окончательно прекращены», — написала лидер фракции «Левых» в парламенте.

Ее заместитель Севим Дагделен заявил газете Bild, что дальнейший процесс интеграции Турции в ЕС совершенно не оправдан, поскольку эта страна попирает европейскую идею и право.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году и с тех пор вопрос повис в воздухе. Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на президентских выборах в Турции был переизбран действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набрав более 52% голосов.