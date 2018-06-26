Москва, 26 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Потери немецкой экономики от антироссийских санкций составляют ежемесячно порядка €618 млн. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Маркус Фронмайер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Потери нашей страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС. Ежемесячно мы теряем €618 млн из-за ограничительных мер», — цитирует издание слова политика.

По мнению Фронмайера, если эти санкции направлены на то, чтобы изменить территориальный статус Крыма, они бессмысленны, так как этого «никогда не произойдет».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Симферополь прибыла делегация немецких парламентариев, в состав которой вошли представители партии «АдГ». Член делегации Рогер Бекамп заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому что воссоединение полуострова и РФ произошло не силовым, а добровольным образом.

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