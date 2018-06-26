Волгоград, 26 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Форвард сборной Египта Мохамед Салах принёс извинения болельщикам команды за три поражения и вылет с чемпионата мира. Об этом сообщает The Iindependent.

Алексей Банников ИА REGNUM Болельщики из Египта

По словам Салаха, многие египетские болельщики, приехавшим на матчи мундиаля, как и футболисты, тяжело переживают поражение национальной команды.

Он также отметил, что сборная Египта вышла на чемпионат мира впервые за 28 лет, и многие игроки не обладают необходимым опытом. Салах пообещал, что сборная Египта вернётся в 2022 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная Египта проиграла в третьем матче группового этапа команде Саудовской Аравии со счётом 1:2. Это поражение стало для них третьим на турнире. Команда, не набрав ни одного очка, покидает мировое первенство.

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