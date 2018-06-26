Москва, 26 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Сборная России сыграет с командой Испании в первом раунде плей-офф чемпионата мира (ЧМ) по футболу. 25 июня по итогам всех матчей в группах А и В определились первые пары 1/8 финала мундиаля.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат Мира По Футболу 2018

Так, подопечные Станислава Черчесов заняли второе место в группе А, крупно уступив Уругваю в заключительной встрече группового этапа (0:3). Таким образом, соперником сборной России в следующей стадии турнира стала команда Испании, которая заняла первое место в группе В.

Победитель группы А — сборная Уругвая — в плей-офф ЧМ встретится с командой Португалии, которая в своей группе заняла второе место.

Отметим, что матч Россия — Испания пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 17:00 (мск).

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