Якутск, 26 июня, 2018, 06:32 — ИА Регнум. Руководство компании АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, ведёт себя так, как будто приняло решение отказаться от планов по реабилитации и запуску после масштабной аварии шахты «Мир». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов республики, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин, комментируя новую дивидендную политику компании, не предусматривающую инвестиции в производство.

Ptukhina Natasha Подземный алмазный рудник

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«Когда они говорят о том, что компания приступит к реанимации этого рудника не раньше 2025 года, это значит, что здесь нет до сих пор какой-то внятной позиции, будет ли восстанавливаться рудник и какие инвестиционные расходы на это требуются, — пояснил эксперт. — Возможно, компания уже приняла, но просто не озвучивает решение отказаться от восстановления этой шахты. Ситуация по руднику, конечно, совсем тяжёлая, и неизвестно, есть ли вообще техническая возможность его восстановить. Насколько это целесообразно, рентабельно — вопрос».

Тем не менее Эрнст Берёзкин уверен, что даже если шахту «Мир» не намерены реанимировать, избежать вложений в неё не удастся.

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«В любом случае тогда надо принимать решение по самому карьеру, это же тоже большая технологическая проблема — огромный котлован рядом с жилым городом Мирный, город весь расположен на краю рудника, и накопление большого количества воды под землёй, создание такого глубоководного озера с огромной массой воды рядом с городом — это нехорошо. По руднику нужно принимать какое-то решение», — пояснил экс-министр финансов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ руководство АЛРОСА приняло решение законсервировать затопленный рудник «Мир» на шесть лет, а по истечении этого срока, скорее всего, будет строить новую шахту, а не восстанавливать старую. Такой план действий был сформирован по результатам подведения итогов конкурса проектов, предлагающих способы восстановления добычи алмазов на шахте «Мир».

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Напомним, 4 августа в рудник прорвались большие объёмы воды, частично затопившие шахту. Восьмерых горняков эвакуировать из-под земли так и не удалось — люди были объявлены погибшими. Подземные шахты после ЧП были затоплены практически полностью. Причинами аварии Ростехнадзор назвал совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Сумму ущерба надзорное ведомство определило в 10,2 млрд рублей. Виновными в допущении ЧП признаны 16 человек.

Жители Мирного говорили о том, что предпосылки к аварии возникли очень давно, и вспоминали в связи с этим слова бывшего вице-президента компании Юрия Дойникова, который ещё в 2013 году предупреждал: толщина целика, призванного предохранять шахту от подтопления, была слишком маленькой.

«Не просто же так эти 100 метров целика должны были предохранять шахту, а водоприток должен был составлять всего 6 кубов воды, а не те объемы, которые сейчас поступают в карьер. И ни в коем случае нельзя было там проводить никаких работ. Целик есть целик, и трогать его можно было только самым последним, в самом конце отработки месторождения. Он для того и создается, чтобы обезопасить работу шахты. А в этом случае решили сократить затраты, видимо, взять часть руды, которая рядом, вот она. Почему бы не взять? Ну, вот и взяли на свою шею, если по-русски сказать», — говорил тогда Юрий Дойников.

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