Москва, 26 июня, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Главный тренер национальной команды Испании по футболу Фернандо Йерро не исключает, что встреча с российской сборной может оказаться непростой для его подопечных, передаёт «Спорт-Экспресс».

Футболисты сборной России

"Россия может создать нам много проблем», — сказал Йерро, подчеркнув, что впереди «не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые всё решится».

Тренер отметил, что смотрел все матчи сборной России, но сейчас испанским футболистам необходимо сосредоточиться на собственной игре и разборе своих ошибок. «Соперником займёмся чуть позже», — сказал он.

Напомним, 25 июня в последних матчах группового этапа ЧМ-2018 Испания сыграла вничью с Марокко (2:2), Россия потерпела поражение от Уругвая (0:3).

1 июля сборные России и Испании встретятся в матче 1/8 финала чемпионата на московском стадионе «Лужники».