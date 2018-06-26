Нижний Новгород, 26 июня, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Подрядчика новой станции метро «Стрелка», официально открытой в Нижнем Новгороде 12 июня 2018 года, «прославившегося» задержками зарплаты метростроевцам, требуют признать банкротом. Иск к ООО Нижегородское «Строительное Управление — 620» подан, но пока к производству не принят, до 6 июля 2018 года его из-за недочётов оставили без движения. Истцом выступает ООО «Ника», у которого подрядчик арендовал спецтехнику с экипажем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bestalex Станция нижегородского метрополитена Стрелка

Иск был подан 19 июня 2018 года, сумма претензий составила 300 тыс. рублей, но истец не предоставил подтверждения размещения информации в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что является обязательным. Компании-истцу дали срок до 6 июля 2018 года, чтобы недочёты были устранены.

В апреле 2018 года ООО «Ника» выиграла иск к ООО Нижегородское «Строительное Управление-620» о взыскании «449 800 рублей задолженности по договору аренды техники с экипажем №1 от 05.01.2016 года, 11 996 рублей расходов по государственной пошлине».

Это вторая попытка обанкротить подрядчика. Первую предприняло ООО «Транспортная компания «СК» в мае 2017 года. Сумма задолженности тогда составила 500 тыс. рублей, но 12 сентября 2017 года суд отказал во вводе процедуры наблюдения в связи с погашением задолженности.

«В обосновании заявления представлено решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30 марта 2017 года по делу №-1408/2017, которым с должника в пользу ООО «Транспортная компания «СК» взыскано 3 013 413 руб. 57 коп. долга по договору аренды спецтехники с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации от 01.02.2016 года №УСАТ-0102/2016, проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ за период с 22.04.2016 по 23.03.2017 год в размере 276 945 руб. 15 коп., неустойка в размере 477 948 руб. 76 коп. за период с 11.11.2016 по 23.03.2017 год», — отмечалось в материалах дела.

Позднее вся задолженность была погашена, и в отношении метростроевцев наблюдение не ввели. После этого компания несколько раз упоминалась в нижегородских СМИ в связи с задержками зарплаты своим работникам, а в базе арбитражных судов на 2018 год имеется свыше десятка исков с требованием о выплате задолженности от разных компаний.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 21 апреля 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственным участником компании числится московский застройщик — ООО «Строительно-монтажное управление №6». Гендиректор ООО Нижегородское «Строительное Управление — 620» с февраля 2018 года — Виталий Уницкий. Доля участника до 28 ноября 2018 года находится в залоге у банка «Пересвет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, станция «Стрелка» вошла в проект продления Сормовско-Мещерской линии, создав альтернативу наземному транспорту для жителей микрорайона Мещерское озеро. В первый день работы станции 13 июня её услугами воспользовались свыше 5 тыс. пассажиров.

Работы на объекте начались весной 2015 года, общая стоимость строительства — свыше 11,662 млрд рублей, более половины которой (6,226 млрд рублей) выделил федеральный бюджет.

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